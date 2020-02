Staatsloterij wint Gouden Loeki met egel Freddie

De reclamespot van Staatsloterij met het egeltje Freddie in de hoofdrol heeft de Ster Gouden Loeki 2019 gewonnen. De prijs voor de beste televisiecommercial is donderdag in Amsterdam uitgereikt door Ster-directeur Frank Volmer.

In het tv-spotje wordt Freddie gered door een deelnemer aan de loterij, die een huisje bouwt zodat het diertje zijn winterslaap kan houden. Het publiek kon tot dinsdag stemmen op zijn favoriete commercial. Zo’n 51.000 tv-kijkers deden dat.

Het is het tweede jaar op rij dat Staatsloterij en reclamebureau TBWANeboko het gouden beeldje winnen. Vorig jaar deden ze dat met het hondje Frekkel. Het is de 25e keer dat de prijs wordt uitgereikt.