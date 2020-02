Staatssecretaris overweegt meeliften met Kamerleden naar Marokko

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) of een van haar collega’s gaat mogelijk over twee weken in het kielzog van een aantal Tweede Kamerleden op bezoek in Marokko. Ze slaagt er tot dusver maar niet in om een afspraak te maken voor een bezoek aan haar evenknie in Marokko, tot ergernis van de Kamer.

Een afvaardiging van de Kamer bezoekt Marokko in het voorjaarsreces. “Gaat er een kabinetsdelegatie mee om te kijken of we daar een voet tussen de deur krijgen?”, opperde Madeleine van Toorenburg (CDA). Broekers gaat met haar “collega’s van Buitenlandse Zaken bespreken of dat een mogelijkheid zou zijn”.

De Kamer is boos dat de staatssecretaris nog altijd op een dichte deur stuit en een aantal partijen dringt aan op maatregelen. Daarop sprak de staatssecretaris sussende woorden. “Er wordt kabinetsbreed hard gewerkt” om een ontmoeting met de Marokkaanse autoriteiten tot stand te brengen. Maar dat kan enig geduld vergen: “in een langdurige relatie met een buitenlandse mogendheid is drie maanden niet lang”.