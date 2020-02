Stijging van de premies van autoverzekeringen zet door

Mogelijk heb je onlangs een mail of brief gekregen waarin staat dat de premie van jouw autoverzekering zal stijgen. Zo wordt jouw goedkope autoverzekering ineens toch een stukje duurder. Dit komt door diverse factoren, zoals je in dit artikel kunt lezen.

Helaas kun je weinig tegen deze prijsverhoging doen. Een autoverzekering afsluiten bij een verzekeraar die net iets goedkoper is, is desondanks wel een mogelijkheid. Dat de premies van jouw autoverzekering stijgen, heeft meerdere redenen. Het komt onder andere doordat de schadeclaims die ingediend worden steeds duurder worden. Dit is het gevolg van een andere reden, want er wordt ook steeds vaker letselschade geclaimd.

Voorheen was dit nog een stuk lager. Een nadeel van letselschade is natuurlijk dat het schade aan daadwerkelijke mensen betreft, wat het erg duur maakt om te vergoeden. Hierdoor zorgt het voor meer kosten bij de verzekeraar, die dit natuurlijk weer doorrekent in de premies van de autoverzekeringen. Het gevolg hiervan is dat de verzekerde de dupe is en meer moet betalen.

Steeds meer elektronica

Een andere factor die een rol speelt in de hoogte van de premies van de autoverzekeringen is de elektronica in de auto’s. Er wordt steeds meer elektronica verwerkt in de vierwielers. Dit is duur en wordt alleen maar duurder. Een goed voorbeeld hiervan is een Tesla. Een auto van dit merk zit bomvol met elektronica om ervoor te zorgen dat je handsfree kunt rijden. Gaat dit kapot, dan is het duur om dat te repareren. Nog een reden voor de stijging van de premies is dat mensen steeds beter weten welke schades ze kunnen claimen, wat ze dan ook graag doen. Tevens zijn er verschillende organisaties die ze hierbij kunnen helpen.

Het kan overigens ook zo zijn dat de premie van jouw autoverzekering stijgt nadat je een schadeclaim hebt aangevraagd. De verhoging komt hier dan uit voort omdat je lager scoort op de bonus malus ladder doordat je nu minder schadevrije jaren hebt. Als de premie heel erg is gestegen terwijl je geen schade hebt geclaimd, dan is het aanbevolen om je verzekeraar hiernaar te vragen. Mogelijk hebben zij een andere uitleg voor de stijging.