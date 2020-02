Veel PFAS-problemen verholpen, grondverzet wel duurder

De maatregelen die het kabinet in december heeft getroffen tegen de PFAS-problemen, hebben hun vruchten afgeworpen, zegt minister Stientje van Veldhoven (Milieu). De wat ruimere normen voor de schadelijke stoffen PFAS zorgen voor “meer voortgang en beter werkbare situaties in projecten” en uit een enquête blijkt dat twee derde van projecten bij gemeenten weer zijn vlotgetrokken.

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Bij waterschappen zijn aanbestedingen voor baggeropdrachten ook goed op gang gekomen. Wel blijkt uit gesprekken met de sector, gemeenten en provincies dat het verplaatsen, opslaan en gebruiken van grond en bagger duurder is geworden door de problemen met PFAS. Dit komt deels door de kosten die het keuren van grond met zich meebrengt. Daarnaast gelden voor het verplaatsen van bagger in diepe plassen nog steeds zeer strenge normen. Met nieuwe maatregelen hoopt Van Veldhoven daarom ruimte te creëren voor baggeraars.

In 16 plassen mag nu tot een bepaald niveau, dat per plas verschilt, bagger met PFAS worden verplaatst. Het ministerie laat drie proeven uitvoeren om te onderzoeken of er meer ruimte “verantwoord” is. Dat moet voor elke plas individueel worden bekeken. Deze proeven moeten leiden tot een rekenmethode op basis waarvan ook elders per plas kan worden gekeken of er meer ruimte is.

Vorige zomer werden strenge normen ingevoerd voor PFAS, nadat was gebleken dat deze stoffen overal in Nederland in de grond zitten. Bouw- en baggerwerkzaamheden kwamen voor een deel stil te liggen, tot woede van bouwers, die besloten in Den Haag te demonstreren. In december werden de normen wat versoepeld, en werden er verdere maatregelen genomen om de bouw weer op gang te brengen.

Er is al een bedrijf bezig met “concrete voorbereidingen” voor een proef om PFAS-houdende grond te reinigen, meldt Van Veldhoven verder aan de Kamer.

De minister hoopt nog steeds met haar Europese collega’s tot een verbod op niet-essentiële PFAS te komen. PFAS die worden gebruikt om bijvoorbeeld water af te stoten, zouden kunnen worden verboden. Ze wil niet één of meer specifieke PFAS verbieden, omdat bedrijven dan gewoon een ander type PFAS zouden kunnen gebruiken. “Zo’n brede restrictie is de enige manier om de risico’s van deze groep stoffen structureel aan te pakken”, aldus de bewindsvrouw.