‘Ziekenhuizen moeten zich beter voorbereiden op uitval computers’

Ziekenhuizen weten dat ze afhankelijk zijn van computersystemen, maar toch zijn ze niet altijd goed genoeg voorbereid op de risico’s van grote storingen. Daarom moeten ze beter in kaart brengen wat die risico’s zijn, adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere grote computerstoringen bij ziekenhuizen geweest. Zo moest het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel in 2018 de spoedeisende hulp en alle verloskamers sluiten vanwege ICT-problemen. Ook kon niemand er worden geopereerd. Enkele maanden eerder kampte het Radboudumc in Nijmegen met een computerstoring. Bij de storingen konden artsen en verplegers niet bij de patiƫntendossiers. Ze zorgden goed voor patiƫnten, maar na afloop keken ze niet wat de gevolgen waren, zegt de Onderzoeksraad.