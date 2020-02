Beperkingen voor pers bij proces ‘kopstuk Brabantse onderwereld’

De rechtbank in Den Bosch heeft voor de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Martien R. (49) en zes medeverdachten een aantal beperkende maatregelen uitgevaardigd voor de pers. De stemmen van de verdachten mogen niet worden opgenomen, officieren van justitie mogen niet worden gefilmd en zelfs niet getekend. De maatregelen volgen op verzoeken van advocaten en het Openbaar Ministerie. Een door een advocaat gevraagd Twitterverbod heeft de rechtbank afgewezen. De zitting vindt maandag plaats.

Het OM verdenkt R. en de zijnen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel. R. geldt als een kopstuk in de Brabantse onderwereld en zijn familie zou in de regio een forse criminele reputatie hebben. Hij en zijn medeverdachten werden in november opgepakt tijdens een grootscheepse politie-actie op een woonwagenkamp in Oss.