Boek Moeder van Glas van Roos Schlikker wordt theatervoorstelling

Het boek Moeder van Glas van auteur en columnist Roos Schlikker wordt bewerkt tot een theatervoorstelling. Het verhaal over de bipolaire moeder van Schlikker wordt als monoloog gebracht door actrice Sandra Mattie. Het stuk gaat in oktober 2021 in première, maar in de laatste week van mei en de eerste week van juni zijn previews van de voorstelling te zien in Doetinchem, Zaandam, Nieuwegein, Rijswijk en Waalwijk.

Erris van Ginkel regisseert het stuk. De monoloog is gebaseerd op het verhaal dat Schlikker over haar moeder optekende in haar boek. Zij mocht als kind veel; van de trap sjezen met een matras en kleien met een pakje boter. Mogelijk had ze de leukste moeder van de straat, maar Schlikker leerde ook dat haar moeder een wankel leven leidde van psychisch ziek zijn. Als ze overlijdt na een val van een trap, gaat de schrijfster op zoek naar de vrouw achter het masker en de ziekte.