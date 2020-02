Dode vrouw in woning Rosmalen, politie vermoedt misdrijf

In een woning in Rosmalen (Brabant) is in de nacht van donderdag op vrijdag een dode vrouw gevonden. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Een man die in de woning was is aangehouden, meldt de politie.

Het slachtoffer lag in een woning aan de Burgemeester Mazairaclaan. De identiteit van de vrouw moet formeel nog worden vastgesteld, maar de politie houdt er sterk rekening mee dat het om de bewoonster gaat. Forensisch rechercheurs zijn bezig met sporenonderzoek in het appartementencomplex.