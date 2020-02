‘Het kopen van Parasite was onderbuikgevoel en geluk’

De Zuid-Koreaanse thriller Parasite ontpopt zich, tegen de verwachtingen in, tot de grote bioscoophit van dit voorjaar. De film trok tot nu toe in Nederland 230.000 bezoekers, een record voor een Aziatische bioscooptitel, en dat aantal gaat nog flink stijgen na de Oscarwinst afgelopen zondag. Parasite is de eerste niet-Engelstalige film in de geschiedenis die het beeldje voor beste film in de wacht sleepte.

In Nederland is de film, die vertelt over een arm gezin dat op slinkse wijze het leven van een rijke familie binnendringt, uitgebracht door distributeur September Films. Boeker Pim Hermeling kocht de rechten van Parasite begin 2019, op het festival van Berlijn. Nederland was na Frankrijk het tweede land ter wereld dat de rechten van de film veiligstelde. “Na het zien van een teaser van één minuut zei alles in mij dat ik die film móest hebben”, blikt hij terug. Als boeker koopt hij tientallen titels per jaar; met pakweg de helft daarvan verdient September Film geld.

Het besluit om een film wel of niet aan te kopen is deels een onderbuikgevoel, stelt Hermeling, en deels geluk. “De tijd was rijp voor dit soort geëngageerde films”, legt hij uit. “Zuid-Korea heeft al jaren een bloeiende filmindustrie, daar moest vroeger of later een meesterwerk uit tevoorschijn komen. En Bong Joon Ho zijn vorige film, Okja, deed het goed in Cannes, alleen mocht toen niet winnen omdat Netflix de producent was. Ik hoopte stiekem op een herkansing met Parasite.”

Toen zijn team na de eerste vertoning in Cannes naar buiten kwam, wist Hermeling dat hij de juiste keuze had gemaakt. “Ze zeiden: voor dit soort films zijn we dit werk gaan doen.” Dat Parasite zich zou ontpoppen tot de best bezochte Aziatische bioscoopfilm in Nederland ooit, had de aankoper ook niet durven voorspellen. “We hadden hem ingeschat op zo’n 80.000 bezoekers, wat soortgelijke titels als Shoplifters ook in Nederland deden.”

Een succes als Parasite heeft Hermeling zelden meegemaakt. “Ik was toentertijd voor distributeur A-Film ook betrokken bij de aankoop van de Lord of the Rings-trilogie, dat was natuurlijk een groter commercieel succes. Maar in het arthouse-segment kom je een succesverhaal van dit formaat maar zelden tegen.”

Het winnen van een Gouden Palm of een belangrijke Oscar kan een groot verschil maken, weet de boeker uit ervaring. “Dat zijn prijzen die voor het publiek waarde hebben, die iets betekenen. Die mensen aansporen om een kaartje te gaan kopen.” Hermeling durft geen voorspelling meer te doen over het uiteindelijke resultaat van de film. “Onze beste titel tot nu toe was Alleen maar nette mensen, met 323.000 bezoekers. Het is geweldig als Parasite daaroverheen gaat.”