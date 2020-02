Inwoner Breda verdacht van brandstichting kinderdagverblijf

Een 20-jarige man uit Breda is in zijn woning aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij vijf branden vorige week donderdagnacht, in een kinderdagverblijf, drie auto’s en een container.

Tijdens het bekijken van camerabeelden van de brandstichting bij het kinderdagverblijf werd de verdachte door agenten herkend. De brand richtte veel schade aan. “Je ziet op de beelden iemand rondscharrelen op het terrein, en dat hij bij het gebouw hout neerlegt en daarmee rommelt”, aldus de eigenaar van de opvang tegen Omroep Brabant. “Ook probeerde hij speeltoestellen in het speeltuintje in brand te steken. Maar dat mislukte.”

De Bredanaar is donderdag opgepakt en wordt verhoord, meldde de politie vrijdag.