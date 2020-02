Kabinet gaat met Zeeland praten over compensatie mislopen kazerne

Het kabinet gaat met Zeeland bekijken wat het kan doen om het mislopen van de marinierskazerne goed te maken. Hoeveel het kabinet daarvoor wil uittrekken, wil staatssecretaris Barbara Visser nog niet zeggen. Voor de zomer moet dat duidelijk worden.

De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn, bevestigde Visser na afloop van de ministerraad. Dat zal niet eerder dan in 2025 gebeuren. Het geld dat voor de verplaatsing van de kazerne klaarlag is volgens Visser genoeg om de kosten te dekken.

Het kabinet stelt een speciale gezant aan die met Zeeland moet gaan overleggen over compensatie. Wie er met die taak wordt belast is nog onduidelijk. De bemiddelaar moet in ieder geval ook de zegen hebben van Zeeland.

De Zeeuwen zijn woedend over het afblazen van de beloofde komst van de mariniers. Visser begrijpt dat wel. “Dat zou ik ook zijn in hun positie.” Het kabinet breekt inderdaad zijn woord, erkent ze.

Toch moest dit besluit vallen, zegt Visser. Ze vreesde voor een leegloop bij het Korps Mariniers als dat naar Zeeland zou moeten verkassen. Veel ervaren krachten namen de afgelopen jaren ontslag of dreigden daarmee. Hun gezinnen zouden hun werk, familie en vrienden in het midden van het land niet achter willen laten. De militaire vakbonden reageren vrijdag tevreden dat de gewraakte verhuizing niet door gaat.

Visser geeft toe dat Defensie steken heeft laten vallen in het getouwtrek over de verhuizing, waarover jarenlang rumoer was. “We hadden sneller duidelijkheid moeten geven. Dat betreur ik.” Al in 2012 viel het besluit om de mariniers naar de Zeeuwse stad te verhuizen.

Maar zo’n besluit neem je niet lichtzinnig, beklemtoont ze. Het moest goed onderzocht worden en er moest ook gekeken worden naar een nieuwe locatie. Het departement is vorig jaar op zoek gegaan naar alternatieven voor Vlissingen.

Het afblazen van de verhuizing naar Vlissingen kost alleen al tientallen miljoenen. Hoe hoog de rekening precies uitvalt, wil Visser niet zeggen. Defensie moet bovendien de bestaande luchtmachtbasis in Nieuw Milligen klaarmaken voor de komst van de mariniers en de kazerne in Doorn zo opknappen dat de mariniers daar nog een paar jaar kunnen blijven.