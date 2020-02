Marinierskazerne definitief niet naar Vlissingen

De marinierskazerne verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft definitief besloten de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verkassen.

Ingewijden in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf. De regering vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers. Ook de angst voor financiële en andere tegenvallers spelen een rol. Het ministerie van Defensie krabbelde onlangs al terug van het besluit uit 2012 om de kazerne in Vlissingen te bouwen. Dat leidde tot grote woede in Zeeland.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie liet Zeeuwse bestuurders deze week nog weten “grote aarzelingen” te hebben over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Ze had eerder aangekondigd voor 1 april de knoop door te hakken over de definitieve nieuwe plek voor de ongeveer 1800 mariniers die nu nog in Doorn zijn gelegerd.

De vraag is nu welke compensatie Zeeland krijgt. De Zeeuwse afdeling van regeringspartij D66 eiste 2 miljard euro. Maar vicepremier Hugo de Jonge, zelf van Zeeuwse komaf, noemde dat onrealistisch.

Volgens de Zeeuwse bestuurders was de marinierskazerne al bedoeld als compensatie voor het vertrek van rijksdiensten uit de regio of de afslanking daarvan. Daarnaast benadrukken ze dat de imagoschade door het handelen van zowel legertop als staatssecretaris “onbetaalbaar” is en dat er contracten gesloten zijn met het Rijk en al tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd.