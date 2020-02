Primatologe Jane Goodall opent bonoboverblijf in Ouwehands

Primatologe Jane Goodall opent op 13 mei een bonoboverblijf in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De Britse wetenschapper leefde jarenlang tussen apen. Zij doet onderzoek naar de dieren en zet zich in voor bescherming en behoud van natuurgebieden.

In aanloop naar de opening kunnen basisschoolkinderen meedoen met een wedstrijd: ze worden gevraagd ideeën te bedenken voor een betere leefomgeving voor apen. De kinderen die de winnende ideeën bedenken, mogen met hun klas naar de opening van het bonoboverblijf.

Goodall is oprichtster van het Jane Goodall Instituut en het Roots & Shoots-jongerenprogramma. Roots & Shoots inspireert jongeren van kleuterschool tot universiteit om zelf in actie te komen voor een betere leefomgeving door projecten te bedenken en op te zetten. In het nieuwe bonoboverblijf gaan negen bonobo’s wonen: zes volwassen dieren en drie jongen. Er is er ruimte voor twintig bonobo’s.

Van alle mensapen lijkt de bonobo het meest op de mens.