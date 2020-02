De overheidsorganisaties UWV, SVB, Belastingdienst en DUO schieten tekort. De dienstverlening door deze instellingen, die in opdracht van de regering regelingen en wetten uitvoeren, voldoet niet aan de verwachtingen. Maar dat ligt ook aan de politiek. Want wat politici regelen voor de samenleving, moeten de mensen achter de loketten wel kunnen waarmaken.

Onderzoekers concluderen dit over de vier grote ‘uitvoerders’, die onder meer uitkeringen en toeslagen verstrekken en over de studiefinanciering gaan. Op verzoek van het kabinet is alles op een rijtje gezet. De kritiek komt niet uit de lucht vallen. De instellingen raakten herhaaldelijk in opspraak door allerlei misstanden.

Knelpunten blijken personeelstekorten, ICT-problemen, maar ook hele moeilijke wetten en regels “waardoor af en toe mensen worden vermalen”, erkent verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. De uitvoeringsorganisaties, ministeries, het kabinet en het parlement moeten samen aan de slag. Burgers mogen niet in de knel komen, stelt de bewindsman.