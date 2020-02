Volle zalen voor Finkers-film van Johan Nijenhuis

De Beentjes van Sint Hildegard, de eerste bioscoopfilm van cabaretier Herman Finkers, verovert de Nederlandse bioscopen. De Twents gesproken tragikomedie van regisseur Johan Nijenhuis kwam donderdag vanuit het niets binnen op de eerste plek van de bioscooplijst. Al 13.000 mensen zagen de film op de eerste avond, meldt distributeur September Film vrijdag. De film scoort zowel in als buiten Twente.

De Beentjes van Sint Hildegard is de eerste speelfilm waarin ‘Tukker’ Finkers de hoofdrol speelt. Ook schreef hij het scenario. De film gaat over een Twents echtpaar dat na 35 jaar huwelijk de balans opmaakt en zich afvraagt of ze allebei wel echt gelukkig zijn.

In de top 5 van best bezochte bioscoopfilms valt verder op hoe prominent de twee grootste Oscarwinnaars aanwezig zijn. Op twee staat het oorlogsepos 1917 van regisseur Sam Mendes, die drie beeldjes in de wacht sleepte. Op vier staat de Zuid-Koreaanse thriller Parasite van regisseur Bong Joon Ho, die als eerste niet-Engelstalige film ooit de Oscar voor beste film won.