Verdacht postpakket in Neede ongevaarlijk

Een verdacht postpakket dat vrijdagmiddag bij een bedrijf in Neede was aangetroffen blijkt ongevaarlijk. Eerder vrijdagmiddag meldde de politie dat het verdachte pakket was gevonden bij een bedrijf aan de Mengersdijk in Neede in de Achterhoek. Direct werd de omgeving afgezet en het zogeheten Team Explosievenverkenning (TEV) ingeschakeld.

De afgelopen dagen waren er meerdere meldingen van bombrieven die ontploften bij bedrijven en van verdachte pakketjes. Sommige bleken loos alarm. Begin januari werden ook al zeven bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.