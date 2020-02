ANWB rekent weer op lange files naar de sneeuw

Wintersporters lopen flinke kans zaterdag terecht te komen in lange files naar de sneeuw. Vooral in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zal het druk op de weg zijn, want daar hebben de scholieren vrij.

De regio Noord heeft komende week vakantie en de sneeuwcondities in de wintersportlanden zijn nu goed. Daarom zullen veel mensen richting de bergen rijden. Dat leidt de hele dag tot files in Frankrijk (vooral ten oosten van Lyon) en in Oostenrijk onder meer op de Fernpassstrasse. Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met lange wachttijden bij de grensovergangen.

De belangrijkste knelpunten in Zwitserland zijn de A1 Z├╝rich-Bern en de A2 Basel-Chiasso bij de Gotthardtunnel.

In Nederland verwacht de ANWB zaterdag geen extra drukte op de wegen.