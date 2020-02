Commissaris Zeeland: kabinet heeft ons lang bedrogen

Het kabinet heeft de Zeeuwen “bedrogen” en het bestuur “besodemieterd”, zegt commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman over de afgeblazen verhuizing van de Marinierskazerne in Doorn.

Tot vorige week zijn er nog afspraken gemaakt met Defensie over de komst van de kazerne, zegt Polman in Buitenhof. Staatssecretaris Barbara Visser heeft signalen dat de verhuizing naar Vlissingen niet zou doorgaan lange tijd afgedaan als “geruchten”. Hij heeft de bewindsvrouw naar eigen zeggen zelfs “op de vrouw af” gevraagd of er naar alternatieve locaties werd gekeken.

Tijdens een overleg tussen Defensie en Zeeuwse bestuurders afgelopen dinsdag bleef Visser lange tijd “om de hete brij heen draaien”, voordat ze duidelijkheid gaf. Recent gaf het kabinet toe dat het voor een “dilemma” stond, omdat veel mariniers de verhuizing naar Vlissingen niet zien zitten, maar er wel al afspraken met de regio waren gemaakt. Na de ministerraad op vrijdag bevestigde Visser dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen gaat.

Volgens Polman heeft het handelen van het kabinet ook verdere gevolgen. “Als je zo met elkaar omgaat, betekent dat iets voor het vertrouwen tussen kabinet en regio. Het kabinet heeft de regio’s ook gewoon nodig. ” Als voorbeeld noemt hij de samenwerking tussen provincies en het Rijk om de stikstof- en klimaatproblemen op te lossen.