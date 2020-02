Costa Rica onderschept grote drugslading voor Nederland

De politie in Costa Rica heeft naar eigen zeggen de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het land gedaan. In de haven van Limón onderschepte ze meer dan 5000 kilo cocaïne, die bedoeld was voor Nederland.

De drugs zaten in koffers in een container die op punt stond naar Rotterdam te worden verscheept. Officieel vervoerde de container sierbloemen. Er is één verdachte gearresteerd.

Limón was altijd een exporthaven voor ananas, bananen, suiker en koffie. Maar de afgelopen jaren is het afgelegen havengebied erg populair geworden onder drugssmokkelaars.