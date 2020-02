Eerste lentedag van het jaar is een feit

Zondag gaat de boeken in als de eerste officiële lentedag van het jaar. In De Bilt werd om 12.40 uur de 15,0 graden aangetikt, meldt WeerOnline. Van een lentedag is sprake als het kwik oploopt tot 15 graden of meer.

De eerste officiële lentedag dient zich dit jaar een dag eerder aan dan in 2019. Toen kwam het op 17 februari tot 15,1 graden.

Eerder op de dag werd ook al een warmterecord verbroken. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden genoteerd en daarmee is het de warmste 16 februari ooit gemeten. Het oude record stond op 13,3 graden en stamde uit 2019.