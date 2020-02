Meerdere personen naar ziekenhuis na brand Den Haag

Na een woningbrand in Den Haag zijn meerdere mensen uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweerwoordvoerder gaat het in ieder geval om de vier bewoners van de woning waar brand was uitgebroken. Hoeveel mensen precies naar het ziekenhuis moesten, kon de woordvoerder niet zeggen.

Op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam op de ’s Gravenzandelaan moesten de bewoners nog uit de woning worden gehaald. “Doordat de brandweer snel bij de brand was, kon het gezin uit de woning worden gehaald. Het ging om vier mensen, twee van hen zijn kinderen”, aldus de woordvoerder.

“Het was complex om de woning te doorzoeken, omdat het om verschillende woonlagen gaat”, zei de woordvoerder. Het huis waar de brand uitbrak is ernstig beschadigd door het vuur. “Door snel handelen van de brandweer is uitbreiding van de brand voorkomen.”

Uit voorzorg zijn ook de omliggende woningen ontruimd. Die huizen zijn niet beschadigd, maar er kunnen wel giftige stoffen zijn vrijgekomen. De brandweer controleert of het weer veilig is voor de bewoners om terug naar huis te gaan.