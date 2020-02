Ministerie: gestrand? Bel reisorganisatie over terugreis

Mensen die in andere landen gestrand zijn door het nieuwe coronavirus wordt geadviseerd contact op te nemen met hun reisorganisaties als ze terug willen naar Nederland. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet de taak van het ministerie om gezonde reizigers terug te halen, maar gestrande Nederlanders kunnen wel bij Buitenlandse Zaken terecht voor advies.

Het is een ingewikkelde situatie, benadrukt het departement. De lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor hoe er met quarantaine en terugreizen wordt omgegaan.

Buitenlandse Zaken is wel in nauw contact met de Holland America Line, de rederij achter de Westerdam. Dat cruiseschip is nu in Maleisiƫ, en niet alle passagiers mogen van boord omdat er een vrouw besmet is met het coronavirus.

Vijf Nederlanders zitten nog aan boord van cruiseschip Diamond Princess, voor de kust van Japan. Woensdag 19 februari loopt de quarantaine voor die reizigers af. Over hun terugreis moeten ze contact opnemen met hun reisorganisatie.