Quarantaine loopt af voor Nederlanders uit Wuhan-regio

Het zit er in principe bijna op voor de Nederlanders die in quarantaine zitten sinds hun terugkeer uit het deel van China waar het nieuwe coronavirus de kop op heeft gestoken. Die quarantaine duurt nu bijna twee weken, en dat is genoeg om te kunnen vaststellen of ze het virus onder de leden hebben. Als dat zondag niet zo blijkt te zijn, zijn ze weer vrij om te gaan en staan waar ze willen.

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners werden twee weken geleden geëvacueerd uit Wuhan en omstreken, het hart van de virusuitbraak. China bedong dat ze eenmaal terug in Nederland veertien dagen in afzondering zouden blijven. Die tijd mocht het leeuwendeel van hen wel thuis uitzitten. Maar ze moesten binnenblijven en mochten bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen.

Of mensen in quarantaine ziek zijn geworden, wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg) tot dusver niet zeggen. De evacués belden dagelijks met de GGD. Hun is gevraagd om eenmaal per dag hun temperatuur op te meten en te letten op ziekteverschijnselen.

De evacués die niet thuis, maar elders in quarantaine zijn ondergebracht, klaagden niet toen Bruins hen laatst belde, aldus de minister. “Toen zagen ze echt de goede kant ervan in.” Maar “ik kan me heel goed voorstellen als je die veertien dagen in quarantaine hebt gezeten dat het ook wel weer heel prettig is om naar je vrienden en bekenden toe te gaan.”

Een van de evacués die op een ander adres zijn ondergebracht, is China-correspondent Anouk Eigenraam. Op de site van het FD schrijft de journaliste dat haar onderkomen lijkt op “een standaardkamer in een vakantiepark, maar de service is als in een vijfsterrenhotel”. Eigenraam wil zo snel mogelijk terug naar China, “ook al betekent dit in theorie dat ik meer risico loop op besmetting”.