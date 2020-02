Strijd tegen binnendoortje strandreservaat voor Formule 1-teams

Ongeveer 3250 mensen hebben een online petitie getekend tegen de plannen om Formule 1-teams van Noordwijk over het strand naar het circuit bij Zandvoort te laten reizen. Drie teams zullen in Noordwijk logeren tijdens de Dutch Grand Prix begin mei. Het college van Noordwijk is bereid het vervoer over het strand onder voorwaarden mogelijk te maken, zodat “de supersterren van de Grand Prix nergens in een file komen vast te staan”.

De impact op het natuurgebied, Noordvoort, moet daarbij wel beperkt blijven, schreven burgemeester en wethouders vorig maand in antwoord op vragen van de PvdA. Maar de opstellers van de petitie vinden het hele plan van de gekke. “Als het college toestaat dat de raceteams over het strand mogen pendelen, betekent dat dat ze dwars door strandnatuurreservaat Noordvoort rijden.

Dit reservaat op de grens van Noordwijk en Zandvoort wordt getransformeerd tot stiltegebied voor vogels en liefst ook zeehonden. Mountainbikers mogen er niet komen”, staat in de openbare protestbrief van de natuurliefhebbers.