Weeronline: blijf uit bossen en parken

Wandelaars kunnen zondag parken en bossen beter mijden. Door de zware windstoten kunnen flinke takken gemakkelijk afbreken. Dat adviseert Weeronline.

Storm Dennis trekt deze zondag tussen Schotland en IJsland door. Dat is ver weg, maar Dennis is zo omvangrijk dat we er ook in ons land veel van merken. In het noordwesten komt het tot zuidwesterstorm en zeer zware windstoten van circa 110 kilometer per uur. Zondagmiddag zijn er ook landinwaarts zware windstoten tot 95 km/uur. Ook gaat het behoorlijk regenen.

Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land. Het verkeer moet uitkijken op grote bruggen en dijken. Rijden met een lege vrachtwagen of een caravan is niet aan te raden.

Vanwege Dennis zijn vooral in het oosten van het land enkele evenementen die zondag op de planning stonden afgelast. Zo gaan sommige carnavalsoptochten in Gelderland en Overijssel niet door.