Bridget Maasland en André Hazes bevestigen liefdesbreuk

Bridget Maasland (45) en André Hazes (26) hebben inderdaad besloten om uit elkaar te gaan. Dat bevestigen de twee tegenover RTL Boulevard. Alle aandacht voor hun relatie was de doodsteek. “Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, zo laten ze weten.

Zowel het management van Maasland als dat van Hazes is maandag niet bereikbaar voor commentaar. De breuk werd zondag al gemeld door Evert Santegoeds in Shownieuws. Hij vertelde dat de liefde voorbij was en dat Hazes vrijdag, op Valentijnsdag, zijn spullen bij Maasland zou hebben opgehaald.

De twee, door sommige media ‘Brazes’ genoemd, maakten in november wereldkundig dat ze een relatie hadden.

Een dag voordat Hazes onthulde dat hij voor Maasland was gevallen, werd bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André, was gestrand.