CDA en ChristenUnie kritisch over omgang kabinet met coronacruise

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn kritisch over de manier waarop het kabinet is omgegaan met de Nederlanders op cruiseschip de Westerdam. Ze kijken ervan op dat sommigen al naar huis mochten terwijl een medepassagier het coronavirus bleek te hebben opgelopen. En dat tegelijkertijd andere Nederlandse opvarenden nog niet weten wanneer ze naar Nederland kunnen terugkeren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is “iets te afwachtend” geweest, vindt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Kamerlid Anne Kuik (CDA) begrijpt wel dat er nog veel onzeker is over het in China opgedoken virus, maar “protocollen moeten gewoon helder zijn”.

Het CDA heeft het ministerie onder andere gevraagd of de Nederlandse opvarenden die al weer thuis zijn zich hebben gemeld bij de GGD. Dat is nodig om na te gaan of ze het virus niet hebben overgenomen van de medepassagier die besmet bleek. De regeringspartij wil ook opheldering of dragers van het virus inderdaad anderen niet kunnen besmetten zolang ze zelf niet ziek zijn, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eerder verklaarde.