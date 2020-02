Kansspelautoriteit verwacht honderd aanvragen voor online gokvergunning

Vanaf 2021 kunnen geïnteresseerde bedrijven een aanvraag doen voor een online gokvergunning bij de Kansspelautoriteit. Voorzitter René Jansen verwacht dat er circa honderd van dergelijke aanvragen gedaan gaan worden in Nederland, zo zei hij tegenover BNR. Eerst werd overigens nog verwacht dat de online casino’s zich al in 2020 konden inschrijven voor een vergunning, maar dit is dus nu met een jaar verlaat.

Dat de online gokbedrijven nu pas in 2021 een aanvraag kunnen doen bij de Kansspelautoriteit om in Nederland aan de slag te gaan komt doordat deze verandering meer voorbereiding vergde dan werd verwacht. De invoering zou dus al in 2020 ingaan, alhoewel de Eerste Kamer vorig jaar al akkoord ging met de nieuwe wet. De Tweede Kamer had zelfs al ingestemd met de wetsverandering in 2016. De Nederlandse gokwet was ook zeker toe aan verandering, want het was opgesteld in 1964. Destijds was er natuurlijk nog geen internet, waardoor casino’s in ons land niet op een legale manier hun diensten kunnen aanbieden.

Legaal gokken bij online casino

Nu het ernaar uitziet dat dit in 2021 wel het geval zal zijn, kun je dus eindelijk legaal gokken bij een online casino in ons land. Als jij dit volgend jaar ook wilt gaan doen dan kun je op de site onlinecasinohex kijken naar alle mogelijke online casino’s zodat je kiest voor een site die perfect is voor jou. Overigens verwacht de voorzitter van de Kansspelautoriteit René Jansen niet dat elke aanvraag geaccepteerd gaat worden door de organisatie. Alle partijen die zich hiervoor hebben ingeschreven, moeten namelijk voldoen aan een aantal eisen om een vergunning te krijgen.

Deze eisen moeten er onder meer voor zorgen dat de online casino’s maatregelen gaat nemen tegen verslavingen, terwijl ze ook investeringsplannen moeten aanleveren. Dat mensen die gokken verslaafd kunnen raken is algemeen bekend, maar alsnog wordt hier weinig tegen gedaan. Bovendien blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivaction dat veel Nederlanders al online gokken, maar dit dus op een illegale wijze doen. In januari 2019 gaven ruim 1,8 miljoen Nederlanders aan dat ze illegaal online gokken in dit interview.