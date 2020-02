Ratelband meldt zich dinsdag bij politie voor ‘ontvoering’

Emile Ratelband meldt zich dinsdag bij de politie Utrecht. Dat zegt hij tegen BuzzE. Er loopt een aanhoudingsbevel tegen de 70-jarige positiviteitsgoeroe omdat hij zijn zoon zonder toestemming van zijn ex naar België ‘ontvoerd’ zou hebben. Dit valt wettelijk onder het onttrekken van het kind aan het ouderlijk gezag, omdat dit toegewezen is aan zijn ex-vrouw.

Ratelband en zijn ex zijn al vijf jaar lang verwikkeld in een grimmige vechtscheiding. De ondernemer claimt dat de moeder het kind mishandelt en had hem daarom meegenomen naar België. Op Valentijnsdag bracht hij, na een aantal weken met hem in België te hebben gewoond, de jongen weer terug naar zijn moeder in Nederland.

Het Belgische Hof van Beroep besloot vorige week dat Ratelband niet gearresteerd hoefde te worden, mits hij zich deze week zelf zou melden bij de politie in Nederland. De positiviteitsgoeroe neemt dinsdag naar eigen zeggen “honderden pagina’s dossier mee naar de politie” om zijn gelijk in de zaak aan te tonen. Hij houdt rekening met het feit dat hij gearresteerd kan worden.