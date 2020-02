Woensdag mogelijk verkeershinder door boerenprotest

Automobilisten krijgen woensdag misschien te maken met verkeershinder, wanneer mogelijk duizenden boeren per tractor optrekken richting Den Haag. Maar hoe groot de overlast zal zijn, en waar de problemen het grootst zijn, dat is vooraf moeilijk in te schatten, zeggen de ANWB en Rijkswaterstaat.

Farmers Defence Force (FDF) wil met ongeveer 7500 mensen demonstreren. Het protest is op de Koekamp, naast station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld.

“Dat er verkeershinder zal optreden, lijkt duidelijk. Maar de vorm zal bepalen hoeveel last we krijgen. Als de tractoren drie stroken breed over de snelweg rijden, kan het oplopen. Hoe dichter je bij Den Haag komt, hoe groter de kans dat je last gaat krijgen. Maar alles is afhankelijk van de vorm, in hoeverre de boeren vrij spel krijgen”, zegt de ANWB. Het voordeel is dat het op woensdagen rustiger op de snelwegen is dan op dinsdagen en donderdagen. Bovendien heeft het noorden vakantie.

Rijkswaterstaat wacht af wat woensdag gebeurt. “Het wordt opletten geblazen. Maar we weten niet wanneer ze gaan rijden, waar ze vertrekken, hoe de rest van de route is. Misschien is er wel of geen regen. Hoe rijden de tractoren, en hoe alert zijn automobilisten? Er zijn zo veel factoren.”