Het gieten van staal en ijzer kan kanker veroorzaken

Stoffen die vrijkomen tijdens het gieten van ijzer en staal kunnen kanker veroorzaken bij mensen op werkplaatsen waar dat gebeurt. Dat zegt de Gezondheidsraad in een advies dat dinsdag is aangeboden aan het kabinet. De raad wil dat beroepsmatig contact met de stoffen wordt ingedeeld in de gevarencategorie 1A, zodat werkgevers verplicht zijn hun werknemers te beschermen.

De raad keek naar de uitstoot als totaal, niet naar losse stoffen die vrijkomen. Het ijzer- en staalgietproces omvat het maken van mallen, het smelten en behandelen van de basismaterialen, het gieten in mallen, het laten afkoelen van het gegoten materiaal en het verwijderen van de mallen en het afwerken van het gietsel, legt het adviesorgaan uit.

De uiteindelijke producten worden gebruikt in onder meer de auto- en scheepvaartindustrie, constructie-industrie en verpakkingsindustrie.

Het onderzoek is gedaan op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die moet beslissen over de gevarencategorie.