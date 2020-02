‘Komende jaren meer flexibele woningen in Nederland’

De komende jaren zullen in Nederland meer flexibele woningen worden gebouwd. Dat is de verwachting van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, na een rondgang langs 86 corporaties. Met name gescheiden mensen, starters, studenten en spoedzoekers zullen daarvan gaan profiteren. Een flexibele woning kan vaak worden verkleind, opnieuw worden ingedeeld of zelfs worden verplaatst.

Veel meer woningcorporaties dan voorheen zijn van plan dit soort woningen te bouwen. In de afgelopen vijf jaar hield 20 procent zich daarmee bezig, terwijl nu ongeveer de helft de komende vijf jaar tijdelijke woningen wil gaan realiseren.

Woningcorporaties benadrukken wel dat er dan meer locaties vrij moeten komen, de grondprijs wordt aangepast en dat procedures korter worden. Corporaties bouwden in 2017 en 2018 ongeveer 1500 tijdelijke woningen. Aedes hoopt dat aantal uiteindelijk naar 10.000 per jaar te brengen.

Uit onderzoek van Aedes blijkt dat twee derde van de corporaties momenteel geen locaties heeft voor tijdelijke woningen. Daarnaast kiezen drie van de tien corporaties bewust niet voor de bouw van dergelijke huizen, omdat in hun ogen mensen juist behoefte hebben aan permanente woningen.