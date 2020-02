‘Minder steun in noorden van het land voor actievoerende boeren’

Boze boeren protesteren woensdag wederom in Den Haag, maar de steun voor de actievoerders lijkt in het noorden van het land af te brokkelen. Dat stellen de regionale omroepen van Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe nadat ze ruim 1200 inwoners van de noordelijke provincies ondervroegen over de protesten.

Ruim 52 procent van de ondervraagden zegt het boerenprotest te steunen en de sector houdt de sympathie van een meerderheid van de ondervraagden.

Opvallend is volgens de omroepen rtv Oost, RTV Noord, rtv Drenthe en Omrop Fryslân dat een derde van de benaderde personen aangeeft de actie minder te steunen door de harde uitspraken van Farmers Defence Force. De organisatie haalde onder meer uit naar “vleesbazen” en “zuivelbobo’s” die met Landbouwminister Carola Schouten gingen praten.