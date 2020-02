Minister: stikstof-ecologen hebben mogelijk druk ervaren

Ecologen die onderzoek deden rond het invoeren van het veelbesproken Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben daarbij mogelijk druk ervaren. Minister Carola Schouten (Landbouw) kan zich naar eigen zeggen voorstellen dat de onderzoekers druk voelden door de politieke situatie en de tijdsdruk.

“Dit beeld komt naar voren uit gesprekken die gevoerd zijn met destijds betrokken medewerkers”, schrijft de bewindsvrouw op Kamervragen van GroenLinks. Die partij wilde tekst en uitleg van Schouten na berichtgeving in NRC dat het ministerie van Economische Zaken druk heeft uitgeoefend op ecologen die betrokken waren bij de totstandkoming van het PAS tussen 2011 en 2015.

Ecologen zouden onder druk van het ministerie kritische noten over natuurherstel hebben herschreven, omdat het kabinet prioriteit gaf aan infrastructuurprojecten. In mei vorig jaar zette de Raad van State een streep door dat programma. Het biedt niet genoeg bescherming aan speciale natuurgebieden, oordeelde de RVS.

“Er is vanuit het ministerie voor zover nu bekend geen druk uitgeoefend om onderzoeksresultaten aan te passen”, benadrukt het ministerie. Sinds de publicatie in NRC hebben zich geen betrokkenen gemeld die druk hebben ervaren of hebben uitgeoefend.