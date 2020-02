Teruggekeerde Nederlanders van cruiseschip in contact met GGD

De eerste passagiers van cruiseschip de Westerdam die in Nederland terug zijn gekeerd, krijgen via de GGD uitsluitsel over hun gezondheidstoestand. “Met elke Nederlander die terug is, zoeken regionale GGD-afdelingen contact”, zei een woordvoerster van de overkoepelende organisatie GGD GHOR. “Het is nog te vroeg om de landelijke situatie te schetsen.”

Maandag kwamen op Schiphol al enkele passagiers terug na een verblijf op cruiseschip de Westerdam, dat ligt afgemeerd in de Cambodjaanse kustplaats Sihanoukville. “In persoonlijke gesprekken wordt bepaald of en welke maatregelen nodig zijn. Wie gezondheidsklachten heeft, wordt getest en indien nodig ge├»soleerd.”

GGD GHOR onderhoudt zelf geen contact met de 31 Nederlanders die nog aan boord zijn van de Westerdam. “Wel kan het zijn dat opvarenden telefonisch contact hebben gezocht met de GGD uit hun regio.”

Aan boord van een ander cruiseschip, de Diamond Princess in Japan, zitten circa 3200 mensen, onder wie vijf Nederlanders, in quarantaine. Volgens de Japanse autoriteiten zijn alle opvarenden getest. Wie niet besmet is, mag later deze week in principe van boord. De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de terugkeer van de Nederlanders ligt volgens het ministerie van Volksgezondheid bij de reder, Holland America Line (HAL).