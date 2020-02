‘Wit balkje moet privacy van slachtoffer beschermen’

Om de privacy van slachtoffers van misdrijven beter te beschermen, moet er een “wit balkje” komen. Dat stelt Slachtofferhulp Nederland voor in navolging van het zwarte balkje, dat altijd ter bescherming over de achternaam en het gezicht van een verdachte wordt geplaatst. Een wit balkje zou in het strafdossier over de foto, naam, adres en andere persoonlijke gegevens van slachtoffers kunnen worden geplaatst.

Het witte balkje moet het symbool worden voor de bescherming van de privacy van slachtoffers, stelt bestuursvoorzitter Rosa Jansen van Slachtofferhulp. Ze wijst erop dat slachtoffers vaak lichamelijk en geestelijk beschadigd zijn geraakt. Ze zijn ook vaak bang voor de verdachte, zeker als het gaat om seksueel misbruik, geweld of stalking. Toch komen namen en adressen van slachtoffers via het strafdossier bij een verdachte terecht. Ook worden persoonlijke gegevens en soms intieme details van slachtoffers openlijk tijdens het proces aan de orde gesteld.

Slachtoffers of hun eventuele nabestaanden zijn bij pogingen om hun gegevens te beschermen, vaak afhankelijk van de bereidwilligheid van agenten, rechters en officieren van justitie. De belangenorganisatie wil dat ieder slachtoffer voortaan bij de betrokken instanties kan aangeven of het gebruik wil maken van het witte balkje. Daarvoor is het noodzakelijk dat slachtoffers op dit gebied altijd goed worden ingelicht.

De organisatie lanceert daartoe een campagne en heeft daarnaast een boek samengesteld waarin deskundigen en betrokkenen zich uitlaten over het recht op privacy. Dinsdag zal Jansen het witboek overhandigen aan minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.