Boeren kunnen al terecht op Benoordenhoutseweg in Den Haag

Boeren die in de loop van de avond of nacht al in Den Haag aankomen om actie te voeren, kunnen parkeren op de Benoordenhoutseweg in de stad. Dat heeft de politie laten weten. Agenten begeleiden de boeren daar waar mogelijk naar de toegewezen parkeerplaatsen.

Uit diverse delen van Nederland zijn boeren met hun tractor al de weg op gegaan om woensdag actie te voeren. Dinsdagavond meldde zich al een groepje boeren bij het Binnenhof in Den Haag, maar die vertrokken later weer.

Er wordt woensdag een groot aantal boeren in Den Haag verwacht. De demonstratie is bij de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen woensdag hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar de Koekamp lopen.