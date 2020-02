Farmers Defence Force met stickers naar ministerie van Landbouw

Demonstrerende boeren lopen naar het ministerie van Landbouw in Den Haag. Farmers Defence Force heeft ze opgeroepen om daar stickers op te plakken. De boeren hebben die stickers opgehaald bij het podium van het protest in Den Haag. Het is een ludieke actie, zegt boerenvoorman Mark van den Oever.

Het ministerie van Landbouw is gevestigd bij de A12, niet ver van station Den Haag Centraal. Op de Koekamp voor het station demonstreren duizenden boeren tegen het kabinet. De politie stopt boeren die op weg zijn naar het ministerie. Er is al zeker één arrestatie verricht.

Van den Oever had premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten tot 15.00 uur de tijd gegeven om excuses aan te bieden voor hun landbouwbeleid. Anders zouden de boeren “optoeren en gas geven”, dreigde hij, zonder duidelijk te maken wat hij daar precies mee bedoelde. Het ultimatum is inmiddels verlopen en de excuses kwamen er niet.