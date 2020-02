Last van ruimtegebrek? Zo los je dat op

Ruimtegebrek: we krijgen er allemaal weleens mee te maken. Een oud huis dat opgeleverd moet worden, terwijl het nieuwe huis nog niet bewoonbaar is. Een verbouwing van je huis, waardoor je extra ruimte vrij moet maken of de start van een eigen onderneming vanuit huis, waarvoor ruimte gecreƫerd moet worden. Als je niet voldoende ruimte hebt in huis, is het een optie om opslagruimte te huren, ook wel selfstorage genaamd. Wat zijn de voordelen en waar moet je op letten?

Voordelen

Meestal wordt een opslagruimte gebruikt om spullen op te bergen die je niet direct of tijdelijk even niet nodig hebt of geen plek voor hebt. Maar dat is niet de enige reden om voor een opslagruimte te kiezen. Je kan een opslagruimte ook huren om bijvoorbeeld een hobby uit te oefenen, een boot of motor neer te zetten als deze even niet gebruikt wordt of om voorraden voor een eigen onderneming in op te slaan. Neemt je hoeveelheid spullen toe, dan zijn er bij opslagruimtes vaak voldoende mogelijkheden om mee te groeien. Je betaalt precies zoveel ruimte als je nodig hebt.

Prijzen vergelijken

Het is allereerst belangrijk om de prijzen van opslagruimtes en opslagunits te vergelijken. Deze lopen nogal uiteen, en dit is vaak afhankelijk van de locatie in het land en de grootte. Een opslagruimte huren begint dus met het vergelijken van prijzen voor het aantal m2 dat je nodig hebt. Het is daarbij belangrijk om goed op de kleine lettertjes te letten. Soms moet je inschrijfgeld betalen en zijn de prijzen die getoond worden niet de totaal prijzen.

In vrijwel al grote steden bevindt zich wel opslagruimte in de vorm van een box. Vaak kan er gebruik worden gemaakt van een systeem waarbij de boxen flexibel groter of kleiner kunnen worden gemaakt. Andere aanbieders hebben wellicht een minder geavanceerd systeem, maar hebben wel een ruime keuze aan faciliteiten. Daarom is het vergelijken van verschillende aanbieders belangrijk, zowel om de prijs, maar ook in wat ze aanbieden aan mogelijkheden.

Opbergcondities

Afhankelijk van wat je wilt opslaan, is het goed om te kijken wat de condities zijn van de opslagruimtes. De meeste ruimtes worden standaard verwarmd en geventileerd, maar er zijn ook opslagruimte of boxen die aangepast kunnen worden aan het materiaal dat moet worden opgeborgen, zoals papier, stof of meubilair. Je wilt uiteraard een opslagruimte die vochtvrij is en geen schimmel veroorzaakt.

Toegankelijkheid

Een andere faciliteit waar je ten slotte om moet letten, is de toegankelijkheid van de opslagruimte. Er worden boxen verhuurd die 24 uur per dag bezocht kunnen worden, andere opslagruimtes zijn alleen tijdens kantooruren open of op afspraak. Weet je niet precies hoeveel opslagruimte je nodig hebt? Vrijwel alle aanbieders bieden via hun website een ruimteplanner aan. Hiermee kan je precies uitrekenen hoeveel ruimte je nodig hebt op alles wat je tijdelijk wilt opslaan zo efficiƫnt mogelijk op te slaan.