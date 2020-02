Minister biedt excuses aan voor PFAS-problemen

Milieuminister Stientje van Veldhoven heeft excuses gemaakt voor de chaos die is ontstaan na het afkondigen van strenge normen voor de chemische stoffen PFAS in de bodem. “Wij hadden dingen beter kunnen doen. Ik ben bereid daar mijn excuses voor aan te bieden”, aldus Van Veldhoven.

De ruimte die is ontstaan door een eerste ingreep vorig jaar is “onvoldoende met de sector doorgesproken”, zegt Van Veldhoven. Ook met provincies en waterschappen is niet genoeg gecommuniceerd. “Die onduidelijkheid heeft ervoor gezorgd dat dingen onnodig stil lagen. Ik ben graag bereid daar ruiterlijk ‘sorry’ voor te zeggen.”

Die ruimte was er wel, benadrukt de bewindsvrouw, maar is niet altijd goed benut. De excuses betekenen volgens Van Veldhoven niet “dat daar een financiële compensatie tegenover moet staan.”

Opmerkelijk is dat vlak voor haar uitspraken de protesterende boeren in Den Haag excuses hadden geëist van minister Carola Schouten en premier Mark Rutte voor het landbouwbeleid van de afgelopen jaren. De excuses van Van Veldhoven hebben daar niets mee te maken, maar komen op aandringen van PVV-Kamerlid Roy van Aalst.

De extreem strenge normen voor PFAS werden toegepast omdat er geen regeling was voor de PFAS. De ‘zorgplicht’ schrijft voor dat de grond waar zorgwekkende stoffen in zitten niet verder vervuild mocht worden. Toen bleek dat PFAS vrijwel overal in de bodem zit, werd het verplaatsen van grond juridisch heel moeilijk. Volgens Van Veldhoven was die ruimte er overigens wel tot bepaalde hoogte, maar heeft het ministerie van Infrastructuur dat niet duidelijk gemaakt.