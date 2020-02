Nederlandse passagiers mogen Diamond Princess verlaten

De Nederlandse passagiers op de Diamond Princess, die in de haven van het Japanse Yokohama ligt, mogen het cruiseschip verlaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. De vijf Nederlanders zijn getest op het nieuwe coronavirus en ze blijken het niet onder de leden te hebben.

De Nederlandse ambassade heeft contact met de Nederlanders. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets zeggen over wat er nu gaat gebeuren en waar de Nederlanders nu naartoe gaan.

Sommige landen sturen vliegtuigen om opvarenden uit hun land op te halen. De Verenigde Staten haalden enkele dagen geleden al zo’n driehonderd Amerikanen terug. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat mensen die in andere landen gestrand zijn, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun reisorganisaties als ze terug willen naar Nederland.

Eenmaal in Nederland hoeven de vijf niet in quarantaine, aldus een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Quarantaine was een voorwaarde van de Chinese autoriteiten waaronder de Nederlanders die in Wuhan zaten weer naar Nederland mochten komen. Die voorwaarde wordt nu niet gesteld”, aldus de zegsman.

De vijf zullen in Nederland worden opgevangen door de GGD Kennemerland en/of de GGD uit hun woonplaats. Hen zal onder meer worden gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen en hoe de situatie aan boord van het schip en de vlucht van Japan naar Nederland was, zodat indien nodig vroegtijdig maatregelen kunnen worden genomen, zegt de woordvoerder.

De Diamond Princess arriveerde begin februari in Japan met zo’n 3700 mensen aan boord. Opvarenden brachten noodgedwongen twee weken door in quarantaine. Aan boord zijn de afgelopen weken ruim 540 besmettingen gemeld. De autoriteiten brachten die patiĆ«nten over naar ziekenhuizen.

Op woensdag mochten voor het eerst sinds het begin van de quarantaine honderden passagiers het schip verlaten.