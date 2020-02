Wat kunnen we verwachten van bitcoin na de halving?

Het duurt niet lang meer en de bitcoin halving vindt plaats, een van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van cryptocurrency. Een dergelijke halving, die media mei plaatsvindt, kan grote gevolgen hebben voor de koers van de bitcoin. Voor bitcoin handelaren en liefhebbers is het dé vraag: gaat de koers stijgen of niet? Met andere woorden: staat ons een nieuw koersrecord te wachten boven de 20.000 dollar?

Wat is bitcoin halving?

Bitcoin halving, een block halvering, betekent dat de vaste beloning voor miners wordt gehalveerd. Dit is een proces van het verminderen van de snelheid waarmee nieuwe cryptocurrency eenheden worden gegenereerd. Deze beloning is tegelijkertijd de instroom van nieuwe bitcoin op de markt. De halvering heeft invloed op het aanbod van nieuwe bitcoin en dus ook op de prijs. De beloning is nu nog 12,5 Bitcoins per block. Na de halving wordt deze verlaagd naar 6,25 procent.

Vanaf juli 2019 hebben er slechts twee keer eerder een bitcoin halvering plaatsgevonden. Dit was op 28 november 2012 en op 9 juli 2016. Op het moment van het eerste halvering evenement was de prijs voor bitcoin 12,31 dollar en tijdens de tweede halvering was dit 650,63 dollar.

Gaat de prijs omhoog?

Als we naar de geschiedenis kijken, gaat over het algemeen de prijs omhoog na de halving. Of dit nu een reden is om bitcoins te kopen, kan pas met zekerheid gezegd worden als het zo ver is. Het is belangrijk om de huidige bitcoin koers in de gaten te houden. Verder is de verwachting dat investeerders de komende maanden hun voorraad bitcoins gaan aanvullen. Het afgelopen half jaar werd er veel bitcoin verkocht, maar volgens nieuws.btcdirect.eu zal er in de eerste maanden van dit jaar meer gekocht gaan worden.

Crypto mining

Ook over de rol van de miners zijn er speculaties, want wat gaan zij doen? Crypto mining is het oplossen van complexe rekenformules om cryptogeld te creëren, door middel van hardware of software. Het zou zomaar kunnen dat zij de komende maand gaan opsparen en hun bitcoins niet verkopen, omdat ze denken dat de prijs gaat stijgen door de halvering. Het zou zou kunnen dat ze misschien dollars lenen om zo de energiekosten van het minen te kunnen dekken.

Optimistische investeerders

Op dit moment circuleert er bijna voor 300 miljard dollar in de cryptomarkt. Daarvan is 190 miljard dollar bitcoin, de rest bestaat uit altcoins. Er wordt verwacht dat er meer geld vanuit altcoins naar bitcoin vloeit. Ten slotte verwacht de CIO van Altana Digital dat de bulls weer terugkomen op de markt. Dit zijn optimistische investeerders die geloven in een koersstijging.