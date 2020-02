‘Auto op steeds hogere leeftijd naar de sloop’

Auto’s belanden op een steeds hogere leeftijd op de sloop. De gemiddelde leeftijd waarop dat gebeurt, stijgt jaarlijks. Vorig jaar was er sprake van een stijging met 2,4 maanden naar een gemiddelde leeftijd van 19,2 jaar. Dat meldt dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

De gemiddelde leeftijd waarop de auto naar de sloop gaat, is daarmee met bijna een jaar gestegen ten opzichte van 2015. Dit komt vooral dat de kwaliteit van auto’s is toegenomen, aldus VWE.

Tegelijk gaan er steeds vaker jonge auto’s naar de sloop. Vorig jaar werden 16 procent meer auto’s jonger dan tien jaar voor onttakeling weggebracht. Het gaat veelal om schadegevallen. Omdat auto’s steeds complexer worden, nemen reparatiekosten toe en wordt een auto eerder total loss verklaard, aldus VWE.

Vorig jaar werden in totaal 221.876 auto’s gedemonteerd, 13.000 minder dan in 2008. Dat is een daling van 5,7 procent.