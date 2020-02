‘Leer kinderen regelmatig op te kijken van scherm’

Ouders die de ogen van hun kinderen willen beschermen, moeten hun kind verstandig leren omgaan met beeldschermen. Een duidelijke leefregel kan een hoop toekomstig oogleed voorkomen: de 20-20-2-regel. Het Oogfonds is een campagne begonnen om de regel te promoten. Die komt erop neer dat het goed voor de ogen is om na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld naar een smartphone of tablet) even 20 seconden in de verte te kijken.

De twee aan het einde staat voor twee uur buitenspelen. Want een nog grotere boosdoener dan te veel beeldschermtijd is een gebrek aan buitenlicht. “Het kinderoog past zich aan op het vele dichtbij kijken en vergroeit, waardoor veraf kijken lastiger wordt. En er is geen bril of behandeling die myopie kan voorkomen of genezen”, waarschuwt het Oogfonds.

Door de huidige leefstijl van veel mensen neemt het aantal gevallen van ernstige bijziendheid (myopie) fors toe. “Als we niets doen, zal myopie in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid zijn.”

De echte problemen ontstaan pas op latere leeftijd, maar de kiem wordt gelegd in de jeugd. Daarom valt onder kinderen en jongeren de meeste winst te behalen.