Meer 50-plussers met motor en motorrijbewijs

Nederland telde begin dit jaar bijna 680.000 motoren, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2014. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name het aantal 50-plussers met motor en motorrijbewijs is toegenomen, aldus het statistiekbureau.

Per 1 januari was het motorbezit onder 50-plussers met 15 procent gegroeid ten opzichte van 2014. Bij personen onder de 50 jaar daalde het aantal juist met 14 procent.

Begin dit jaar hadden bijna 1,5 miljoen mensen een Nederlands motorrijbewijs, bijna 63.000 meer ( plus 4,4 procent) dan in 2014. Mensen van 50 tot 65 jaar hebben het vaakst een motorrijbewijs; 166 mensen per 1000 inwoners. Mensen tot 30 jaar hebben dit papiertje veel minder vaak; 37 rijbewijzen per 1000 inwoners.

Iemand met een motorrijbewijs op zak, is meestal een man (81 procent). Van de Nederlandse mannen van 18 jaar of ouder heeft 17 procent een motorrijbewijs. Bij de vrouwen is dat 4 procent.

In Dalfsen (Overijssel), gemeente Bronckhorst (Gelderland) en De Wolden (Drenthe) hebben relatief veel inwoners een motorrijbewijs, respectievelijk 188, 179 en 178 personen per 1000 inwoners. Het bezit is het laagst in Rotterdam en Amsterdam, respectievelijk 55 en 60 mensen op elke 1000 inwoners.