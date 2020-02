Negen aanhoudingen, 106 bekeuringen bij boerenprotest

Bij de boerenacties op woensdag zijn negen mensen aangehouden en 106 bekeuringen uitgedeeld. Drie landbouwvoertuigen zijn weggesleept en één werd in beslag genomen. Dat maakte de politie donderdag bekend.

Twee arrestanten voldeden niet aan de identificatieplicht en twee werden opgepakt voor opruiing. De anderen werden aangehouden voor het afsteken van vuurwerk, gevaarlijk gedrag in het verkeer, het verstoren van de openbare orde, belediging en het niet opvolgen van een bevel.

Volgens de politie is tijdens het protest “gehandhaafd waar nodig”. Daarnaast zijn er alcoholcontroles ingezet “om te voorkomen dat de boeren onder invloed huiswaarts gingen”. De politie Den Haag vindt dat de dag redelijk rustig is verlopen. “We waren meer aan elkaar gewend, beter op elkaar ingespeeld dan bij eerdere demonstraties. De sfeer was over het algemeen goed.”