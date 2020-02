OM eist 2 jaar cel tegen oud-atletiekcoach wegens ontucht

Het Openbaar Ministerie wil dat voormalig atletiektrainer Jerry M. een celstraf krijgt van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, wegens ontucht met vier meisjes die hij trainde. Hij heeft de meisjes destijds pubers, onder meer betast en gezoend, zei de officier van justitie. Dat zou zijn gebeurd tussen 2000 en 2009 tijdens trainingskampen, trainingen of momenten daarbuiten.

De 59-jarige Rotterdammer ontkende donderdag voor de rechtbank in Dordrecht dat hij dit heeft gedaan. Maar volgens de aanklaagster is er in alle gevallen voldoende en wettig bewijs voor ontuchtige handelingen.

De vier meisjes deden pas aangifte nadat in de media berichten waren verschenen over M. en verdenkingen van misbruik. Deze publiciteit kwam op gang na een royement door de Atletiekunie in 2018 toen de trainer onder meer had toegegeven dat hij in het verleden een seksuele relatie had gehad met twee meisjes. Dit strafproces gaat daar niet over, omdat de zaken zijn verjaard.

De aangeefsters kwamen pas vorig jaar met hun aangifte, onder meer omdat ze angstig waren, dachten dat ze de enige waren of niet serieus zouden worden genomen. Ze gaven donderdag in slachtofferverklaringen aan dat ze veel (psychische) last en nadelen hebben ondervonden van het gedrag van M.