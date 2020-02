Zieke Lana Del Rey zegt show in Ziggo af

Lana Del Rey treedt vrijdagavond niet op in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zangeres is ziek en heeft daarom haar show geannuleerd. Dat heeft concertorganisator Friendly Fire bekendgemaakt.

“Sorry dat ik iedereen zo last-minute moet teleurstellen maar de ziekte heeft mij totaal verrast en ik heb geen stem meer. De dokters hebben mij vier weken rust geadviseerd”, zegt Lana in een statement. “Ik vind het vreselijk om mensen teleur te stellen maar ik moet echt beter worden.”

Mensen die een ticket hebben voor het concert krijgen donderdag meer informatie.

Nederlandse fans van Lana Del Rey moesten lang wachten om haar weer te zien. Haar laatste Nederlandse show was in 2013.