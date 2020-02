39 Nederlanders van cruiseschip Westerdam geland op Schiphol

De vlucht met 39 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Westerdam is aangekomen op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Ze vertrokken donderdag uit Cambodja, waar het schip uiteindelijk mocht aanmeren na in verschillende Aziatische landen te zijn geweigerd uit angst voor verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Het toestel moest een tussenstop maken in Karachi (Pakistan), nadat het door de Turkse luchtverkeersleiding was gevraagd om te keren. De terugvlucht was georganiseerd door de rederij, Holland-Amerika Lijn, in samenwerking met de Nederlandse overheid.

De Nederlandse passagiers worden de komende twee weken door de GGD in de gaten gehouden op mogelijke ziekteverschijnselen. De tientallen buitenlandse passagiers die met hetzelfde vliegtuig uit Cambodja zijn gekomen, krijgen een briefing van de GGD en kunnen daarna doorreizen naar huis.

Alle passagiers van de Westerdam werden eerder al negatief getest op het virus. Het schip blijft nog enkele dagen in de haven van Sihanoukville, totdat ook alle 747 bemanningsleden aan boord zijn getest.