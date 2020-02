5 tips voor het indienen van je belastingaangifte

De belastingaangifte voor 2019 kan vanaf 1 maart weer gedaan worden. Nieuws.nl vroeg Boy Mulder van de BelastingBespaarders om wat tips voor het indienen van de belastingaangifte.

Tip 1: Check altijd de vooraf ingevulde gegevens

Het is natuurlijk heel handig dat de Belastingdienst alles voor je invult, maar ook de Belastingdienst maakt wel eens fouten en weet natuurlijk niets alles. Vooral wanneer je bijvoorbeeld een woning hebt gekocht of verkocht moet je vaak zelf nog informatie toevoegen of wijzigen in je aangifte. Controleer alle gegevens dus altijd goed.

Tip 2: Geef je studieschuld aan in box 3

In 2019 mocht je 30.360 euro vermogen belastingvrij bezitten. Mocht je dus meer dan 30.360 euro vermogen hebben, dan moet je vermogensbelasting betalen. Als je een studieschuld hebt mag je deze van je vermogen aftrekken, wat ervoor kan zorgen dat je onder de 30.360 euro komt en je dus geen vermogensbelasting hoeft te betalen. Hiervoor moet je studieschuld wel minimaal 3.000 euro bedragen.

Tip 3: Benut alle aftrekbare kosten

Door alle aftrekposten te benutten bij het doen van je belastingaangifte kan je zomaar wat geld voor jezelf verdienen. Heeft u bijvoorbeeld uw hypotheek afgelost en daarvoor een boeterente moeten betalen? Dan is deze fiscaal aftrekbaar. Ook de periodieke betalingen voor de erfpachtcanon zijn aftrekbaar, de eenmalige afkoopsom daarentegen weer niet.

Tip 4: Fiscale partners kunnen altijd het beste samen aangifte doen

Het kan voor fiscale partners nooit nadelig uitpakken om samen aangifte te doen. Doe als fiscale partners dus altijd samen aangifte om zo het meeste belastingvoordeel te behalen.

Tip 5: Doe ook aangifte als je geen uitnodiging hebt gekregen

Wie namelijk geen aangifte doet loopt mogelijk een belastingteruggave mis en kan zelfs achteraf tegen een naheffing met verzuimboete en belastingrente oplopen. Doe of laat dus altijd je belastingaangifte doen.

Tip 6: Laat je belastingaangifte doen door een specialist

Zeker in jaren waarin veel gebeurd is, bijvoorbeeld het kopen of verkopen van een woning, is de belastingaangifte erg complex en is het verstandig om een specialist de belastingaangifte te laten doen. Hij of zij weet alle ins and outs van een belastingaangifte en kan ervoor zorgen dat je een correcte belastingaangifte indient.

Mocht je als expat naar Nederland zijn gekomen, dan kan het zijn dat er andere regels voor jou gelden, bijvoorbeeld als je de 30 procent regeling toegewezen hebt gekregen. De BelastingBespaarders kan je helpen met een standaard reguliere belastingaangifte, maar uiteraard is ook al expertise aanwezig voor de complexere belastingaangifte.